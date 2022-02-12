إيسترن كومباني يستعد للدوري برباعية أمام جينيس

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فاز فريق إيسترن كومباني على فريق چينيس في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم ضمن استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدوري المصري، حيث انتهى اللقاء بفوز فريق إيسترن كومباني بأربعة أهداف دون رد.

وافتتح "بليل آيت مالك" أهداف المباراة في الدقيقة 20، ثم أضاف "أحمد حمدين" الهدف الثاني في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.

وعن طريق ركلة جزاء أحرز ستيڤن ساي الهدف الثالث في الدقيقة 60، كما جاء الهدف الرابع عن طريق "يوسف مجدي عبد الغني" في الدقيقة 85.

وقد أشرك علاء عبد العال 22 لاعبا للتأكيد جاهزيتهم الفنية والبدنية.

ويستعد فريق إيسترن كومباني لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها في 14 من فبراير الجاري