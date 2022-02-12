مدرب بترو أتلتيكو: نواجه الزمالك بفكر جديد من أجل تحقيق الفوز

أكد ألسكندر سانتوس المدير الفني لفريق بترو أتلتيكو الأنجولي، أن مباراة الزمالك ستكون صعبة، لأنها أمام منافس كبير وحاصل على 5 ألقاب دوري أبطال إفريقيا وبطل الدوري المصري في الموسم الماضي.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع فريق بترو أتلتيكو في السادسة مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الأولى بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال المدرب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة والذي أقيم اليوم: "المواجهة ستكون صعبة جدا، هي بمثابة تحدي جديد لنا، سنلعب بدوافع كبيرة لتحقيق الفوز في اللقاء ونسعى لتقديم لتقديم مباراة قوية وتحقيق نتيجة إيجابية، لأننا لدينا عقلية جيدة".

وعلق المدير الفني للفريق الأنجولي على لاعبي الزمالك الدوليين الذين شاركوا في أمم إفريقيا، قائلا: "هم مجموعة مميزة من اللاعبين، ولا أعلم موقفهم من المشاركة في لقاء الغد لأنهم خاضوا مبايات عديدة مع منتخب مصر في أمم إفريقيا تخللها لعب أشواط إضافية".

وتابع: "أتوقع مباراة صعبة سواء شارك لاعبو الزمالك الدوليين أم لا، والمدير الفني للفريق المنافس هو الوحيد القادر على تحديد مدى جاهزية اللاعبين الدوليين للمشاركة في اللقاء من عدمه".

وشدد على أن فريقه جاهز لتقديم عرض جيد أمام الزمالك، لأن بترو أتلتيكو فريق قوي ويقدم كرة قدم ممتازة، ويلعب بشكل جماعي، وسيكافح فريقه في المباراة سواء شارك لاعبو الأبيض الدوليين أم لا.

وأوضح أن ضغط المباريات أصبح سمة كرة القدم في الفترة الأخيرة، والدليل على ذلك مشاركة تشيلسي في الدوري الإنجليزي وسفره بعدها للمشاركة في مونديال الأندية.

وتابع ألكسندر سانتوس قائلا: "لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين، وسنحاول أن نقدم مباريات جيدة في دور المجموعات، ومجموعتنا صعبة، لأن هناك الزمالك والوداد من أقوى الفرق في إفريقيا، وبترو أتلتيكو وساجرادا من الفرق المميزة أيضا، ونسعى لأن نبذل قصارى جهدنا لتجميع النقاط وتحقيق النتائج الجيدة".

وقال: "هدفنا في لقاء الغد تحقيق أفضل نتيجة وهي الفوز، وإذا لم نستطع أن نحقق ذلك سنلعب للحصول على نقطة واحدة، ونحن من أفضل الفرق في أنجولا وسنبذل قصارى جهدنا غدا".

وتضم مجموعة الزمالك، ناديي بترو أتلتيكو وساجرادا الأنجوليين، والوداد المغربي.