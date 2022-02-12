 أستراليا ونيوزيلندا تطالبان مواطنيهما بمغادرة أوكرانيا على الفور - بوابة الشروق
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أستراليا ونيوزيلندا تطالبان مواطنيهما بمغادرة أوكرانيا على الفور

د ب أ
نشر في: السبت 12 فبراير 2022 - 9:10 ص | آخر تحديث: السبت 12 فبراير 2022 - 9:10 ص

طالبت أستراليا ونيوزيلندا مواطنيهما بمغادرة أوكرانيا على الفور، مع تصاعد المخاوف من غزو روسي.

ودفعت التوترات المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا كلا من أستراليا ونيوزيلندا إلى حث مواطنيهما على مغادرة أوكرانيا بينما لا تزال رحلات الطيران التجارية مستمرة.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن الوضع في أوكرانيا "خطير للغاية".

وقال موريسون، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: "سيكون وضعا مضطربا إذا اندلع صراع هناك. نأمل وندعو آلا يحدث هذا".

وأضاف "لقد كانت رسالة واضحة لبعض الوقت أنه يتعين على الأستراليين هناك السعي إلى الخروج من البلاد".

وعلى جانب آخر، قالت وزيرة الخارجية النيوزيلندية نانايا ماهوتا في بيان إن نيوزيلندا ليس لديها تمثيل دبلوماسي في أوكرانيا.

وأوضحت أن لهذا السبب فإن القدرة على تقديم مساعدة قنصلية للمواطنين في أوكرانيا "محدودة للغاية".

وتابعت أن "الوضع الأمني في أوكرانيا يمكن أن يتغير بشكل سريع، ويجب ألا يعتمد النيوزيلنديون على الدعم في حالات الإجلاء في تلك الظروف".

وأكدت ماهوتا أن "الحشد المستمر وغير المسبوق لقوات روسيا على حدودها مع أوكرانيا مثير للقلق الشديد".

وأضافت "نيوزيلندا تدعو روسيا مجددا إلى اتخاذ خطوات فورية لخفض التوتر وخطر حدوث خطأ جسيم في التقدير".

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