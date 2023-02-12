محافظ قنا يتابع حركة الركاب بموقف قفط وقوص ليلا

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مساء اليوم، جولة تفقدية بالمقر الجديد لموقفيّ قفط وقوص بمنطقة "بورة الضبعة" خلف مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي، وذلك للاطمئنان على حركة الركاب وتوافر السيارات والتواجد الأمني بالموقف.

حيث اطمئن محافظ قنا، لعدم وجود أي شكاوى من المواطنين، كما قام باستيقاف السيارات للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب، وإنارة جميع الشوارع المؤدية إلى الموقف، فضلا عن الانتهاء من عمل مجموعة كبيرة من التندات، وما زال العمل متواصل لاستكمال التندات المتبقية.

كما كلف محافظ قنا، مسؤولي المواقف والمرور، بتكثيف تواجد الحملات المرورية على مدار الـ24 ساعة، وفرض الرقابة التامة على الموقف، لتحقيق الانضباط التام والحفاظ على السيولة المرورية بالمنطقة.