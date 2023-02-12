إنقاذ طفل بعد مضي 155 ساعة على زلزالي تركيا

نجح فريق إنقاذ في انتشال طفل عمره 8 أعوام، حيا من تحت الأنقاض بولاية غازي عنتاب التركية، بعد مضي 155 ساعة من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا البلاد الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء اليوم الأحد، أن فريق بحث وإنقاذ في منطقة نور داغي التابعة لولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد، تمكن من انتشال الطفل سميح إنجه، من تحت ركام مبنى منهار بعد 155 ساعة من وقوع الزلزال.

وأضاف، أن طواقم المسعفين سارعوا في نقل الطفل المصاب إلى المستشفى، مع إنقاذ 6 أشخاص آخرين من تحت أنقاض ذات المبنى.

يذكر أن، زلزال ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا الاثنين الماضي، بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.