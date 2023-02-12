الإسماعيلي يعلن تجديد تعاقده مع عبد الرحمن مجدي

أعلن النادي الإسماعيلي تجديد تعاقده مع عبد الرحمن مجدي، لاعب الفريق، لمدة 5 مواسم مقبلة، بحيث ينتهي عقد نجم الدراويش في صيف عام 2027.

وجاء في بيان رسمي من الإسماعيلي اليوم الأحد: "نجح مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة أبو بكر الحديدي في إنهاء أزمة اللاعب عبد الرحمن مجدي وتم تمديد تعاقده لمدة خمس سنوات تنتهي في عام 2027".

وأضاف النادي في بيانه: "حضر اللاعب اليوم لمقر النادي الإسماعيلي وتم عقد جلسة معه، تم خلالها الاتفاق على طوي صفحة الماضي في حضور وكيله محمد حلمي وتم الاتفاق على كافة تفاصيل عقده الجديد مع الإسماعيلي مع إبراهيم نصر، مدير التعاقدات بالنادي".

وتابع: "لم يحصل اللاعب على أي مبالغ ماليه نظير تجديد عقده بناء علي الاتفاق الذي تم بين اللاعب ومجلس الإدارة، انتظاراً لما ستسفر عنه نتائج التحقيقات مع اللاعب".

ومن المنتظر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة، ليسدل الستار تمامًا على تلك الأزمة كأحد نجوم الفريق الذي تم استعادته من جديد لناديه وجماهيره