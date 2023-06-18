ارتفاع قتلى الزلزال في تركيا إلى 29 ألفا و605 أشخاص

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، مساء اليوم الأحد، ارتفاع قتلى الزلزال إلى 29 ألفا و605 أشخاص، مشيرة إلى تسجيل 2400 هزة ارتدادية منذ زلزال، الاثنين الماضي.

ولفتت الإدارة إلى إجلاء 147 ألفا و934 شخصًا، من مناطق الزلزال إلى ولايات أخرى، وذلك بحسب ما أفادته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، مساء الأحد.

وقال مسؤولون في تركيا إن مذكرات اعتقال صدرت بحق 113 شخصا، فيما يتعلق ببناء مبان انهارت في زلزال يوم الإثنين.

واعتقلت الشرطة التركية بالفعل 48 شخصاً يوم أمس بينهم مقاولون.

وفي حين أن المزيد من الاعتقالات مرجحة، يشير بعض النقاد إلى أنها محاولة من قبل السلطة التركية، كي تتحمّل جزءا أصغر من المسؤولية.

ويحذر الخبراء باستمرار من أن العديد من المباني الجديدة في تركيا غير آمنة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أن السياسات الحكومية سمحت بالعفو عن المقاولين الذين لم يلتزموا بقوانين البناء، بما في ذلك في المناطق المعرضة للزلازل، في محاولة لإحداث طفرة عمرانية.