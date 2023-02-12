 أوشا: جماعات معارضة بسوريا تعرقل دخول المساعدات عبر المناطق الخاضعة للحكومة السورية - بوابة الشروق
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أوشا: جماعات معارضة بسوريا تعرقل دخول المساعدات عبر المناطق الخاضعة للحكومة السورية

سارة أحمد
نشر في: الأحد 12 فبراير 2023 - 1:47 م | آخر تحديث: الأحد 12 فبراير 2023 - 1:47 م
قال متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوشا"، اليوم الأحد، لوكالة"رويترز"، إن هناك مشاكل في الحصول على موافقة "هيئة تحرير الشام" لمرور المساعدات من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية عبر خط المواجهة.

وحذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، في وقت سابق اليوم الأحد، من أن حصيلة الزلزال في تركيا وسوريا، والتي تخطت حتى الآن 28 ألف ضحية، "ستتضاعف أو أكثر".

وزار جريفيث، أمس السبت، مدينة كهرمان مرعش في تركيا، مركز الزلزال بقوة 7.8 درجة، والذي وقع الاثنين الماضي، وتسبب بسقوط 28191 ضحية بينهم 24617 في هذا البلد و3574 في سوريا المجاورة.

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