الرئيس الإيراني يزور الصين هذا الأسبوع

يقوم الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي بزيارة رسمية إلى الصين هذا الأسبوع، بناء على دعوة من الرئيس الصيني شي جين بينج، مما يشير إلى قوة العلاقات بين الدولتين، مع تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الصينية في بيان اليوم الأحد إنه من المقرر أن يقوم الرئيس الإيراني بالزيارة من 14 حتى 16 فبراير، بدون الكشف عن المزيد من التفاصيل، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وأرسلت الصين نائب رئيس مجلس الدولة، هو تشونهوا، للقاء رئيسي في طهران في ديسمبر الماضي، وهو ما كان ينظر إليه في ذلك الوقت على أنه مؤشر على أن بكين تنأى بنفسها عن الاضطرابات واسعة النطاق في إيران .

ولم يتوقف الرئيس الصيني في إيران، خلال زيارته للسعودية، في ذلك الشهر، بخلاف ما حدث، خلال جولة إقليمية سابقة، في عام 2016، وأثار بيان مشترك مع دول الخليج إدانة من طهران.

وتعتبر الصين شريكا تجاريا حيويا لإيران، حيث أنها مازالت العميل الوحيد لصادرات النفط، التي تخضع لعقوبات بشكل كبير من قبل أمريكا.