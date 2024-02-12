النيجيري ويليام إيكونج يفوز بجائزة أفضل لاعب في كأس أفريقيا

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فاز ويليام إيكونج مدافع وقائد منتخب نيجيريا بجائزة أفضل لاعب في النسخة 34 لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي أقيمت في كوت ديفوار.

قدم إيكونج أداء بارزا في مسيرة منتخب نيجيريا حتى وصوله للمباراة النهائية التي خسرها أمام كوت ديفوار بنتيجة 2 / 1 مساء الأحد على ملعب الحسن واتارا.

سجل مدافع باوك سالونيكا اليوناني 3 أهداف من أصل 8 أهدف لمنتخب نيجيريا في النسخة الحالية من كأس أمم أفريقيا.

وهز ويليام إيكونج الشباك مرتين أمام كوت ديفوار في مباراة الدور الأول وكذلك المباراة النهائية بخلاف هدف ثالث في مباراة الدور قبل النهائي أمام جنوب أفريقيا.