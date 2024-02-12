أكاديمية الفنون تمنح الفائزين بجوائز مهرجان مسرح الجنوب 10 منح دراسية

وافق مجلس أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة غادة جبارة، على توفير ١٠ منح دراسية مجانية للفائزين المصريين في الدورة الثامنة من المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب، برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، والتي تنظمه مؤسسة س للثقافة والإبداع في محافظة قنا خلال الفترة من ١ إلى ٦ مارس المقبل، والتي تحتفل بالمسرح العراقى برعاية وزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، ومحافظة قنا.

وقال هيثم الهوارى رئيس المهرجان، إن الهدف من هذه المنح هو العمل على ثِقل مواهب الشباب المصري في محافظات الصعيد بالدراسة الأكاديمية، بالإضافة إلى الورش التدريبية الاحترافية التي يقيمها المهرجان أثناء فعاليات المهرجان من خلال كبار متخصصي المسرح في مصر والدول الأجنبية، فضلا عن تحقيق أحلامهم في الالتحاق بأكاديمية الفنون.

وأضاف أن إدارة المهرجان توجهت بالشكر للدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، التى تسعى دائما لتنمية ودعم مواهب الشباب المصرى فى كل المجالات الفنية.