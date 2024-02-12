 محافظ كفرالشيخ يوجه بتكثيف زراعة الأشجار للحفاظ على البيئة - بوابة الشروق
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محافظ كفرالشيخ يوجه بتكثيف زراعة الأشجار للحفاظ على البيئة

محمد نصار
نشر في: الإثنين 12 فبراير 2024 - 3:28 م | آخر تحديث: الإثنين 12 فبراير 2024 - 3:28 م

كلف اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، بالاستمرار في زراعة الأشجار والزينة والاهتمام بزراعة الأشجار المثمرة بنطاق الجهات الحكومية، وبالطرق الرئيسية ومداخل القرى والمدن والمناطق الصناعية، مما يسهم في تعزيز زيادة المساحات الخضراء، ويأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة".

وقال محافظ كفرالشيخ، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لزراعة "100 مليون شجرة" بالمحافظات ليست هدفا جماليًا فقط، ولكنها تسهم في مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء، ومحاربة التلوث، والتخلص من ثاني أكسيد الكربون، وخفض غازات الاحتباس الحراري، والحد من تآكل التربة، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، مع التخفيف من آثار تغير المناخ، مما ينعكس إيجابيًا على الصحة العامة للمواطنين.

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