متحدث الحكومة: أخبار إيجابية قريبا جدا بانتهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن اجتماعي الدكتور مصطفى مدبولي، مع كريستالينا غورغييفا ، مدير صندوق النقد الدولي، وأجاي بانجا، رئيس البنك الدولي، على هامش مشاركته في «القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٤» المنعقدة في دبي.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، إن الاجتماعات تأتي في إطار التشاور مع الشركاء والجهات الفاعلة على المستوى الدولي لمناقشة التحديات الاقتصادية الدولية وتأثيراتها على الدول النامية.

وأشار إلى تأكيد «مدبولي» خلال المشاورات على التزام الحكومة المصرية بعملية الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة المصرية، لافتا إلى إبداء «غورغييفا» تفهمها للتداعيات الاقتصادية التي تواجهها مصر وتأكيدها على دعم الصندوق لمصر.

كما نوه إلى عزم الصندوق على استمرار المشاورات مع الحكومة حتى الانتهاء من كافة التفاصيل وتحديد الإطار الزمني الجديد للمراجعة، موضحا أن الصندوق سيبذل قصارى جهده للتخفيف من الأعباء الواقعة على المواطنين المصريين جراء عملية الإصلاح الاقتصادي.

وأشار «الحمصاني» إلى أنه «قريبا جدا ستكون هناك أخبار إيجابية بانتهاء المفاوضات.. وسوف نعلن كافة تفاصيل الاتفاق الجديد مع صندوق النقد».

ولفت إلى تأكيد رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه مع «بانجا» على استمرار الحكومة المصرية في دعم عملية الإصلاح الشامل للاقتصاد، ودعم دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاستثمارات العامة للدولة إلى نسبة 65 %.