الأونروا تعلن مقتل أحد موظفيها برصاص جيش الاحتلال جنوبي قطاع غزة

أعلن المدير العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، مقتل أحد موظفي الوكالة الأممية، جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على مدرسة تابعة للأونروا، في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال لازاريني في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس" اليوم الاثنين "في حادثتين منفصلتين في قطاع غزة، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على مدرسة تابعة للأونروا في خان يونس. ونتيجة لذلك، تم إطلاق النار على اثنين من موظفي الوكالة أثناء خدمتهم، ما أدى لمقتل أحدهم".

وتابع لازاريني "رغم المحاولات المتعددة، لم نتمكن من انتشال جثته"، مشددا على أن العاملين في المجال الإنساني ليسوا هدفا، ويجب حمايتهم.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، جدد لازاريني، رفضه للدعوات الرامية لاستقالته بسبب صلات "الأونروا" المزعمة بحركة "حماس".

وقال لازاريني، في أعقاب اجتماع غير رسمي مع وزراء التنمية في الاتحاد الأوروبي في قصر إيجمونت بوسط بروكسل، لمناقشة مزاعم صلات "الأونروا" بحركة "حماس" فضلا عن مستقبل تمويل الوكالة الأممية: "ليس لدي أي نية للاستقالة".

وتخضع وكالة الإغاثة الفلسطينية الرئيسية التابعة للأمم المتحدة في غزة لعملية تدقيق شديدة بعد أن زعم الجيش الإسرائيلي أنه "اكتشف نفقًا لقيادة حماس يمر تحت المقر الرئيسي للأونروا في غزة".

ومن جانبه لازاريني: إن "الوكالة لا تعرف شيئًا عن النفق".

وتعرضت الوكالة الأممية لانتقادات شديدة بعد أن اتهمت إسرائيل نحو 10 موظفين بالتورط في هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حماس على الأراضي المحتلة.

وقامت العديد من الدول الغربية المانحة الرئيسية للأونروا، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا، بتعليق مدفوعاتها للوكالة الإغاثية في غزة مؤقتا بسبب هذه المزاعم.

وشكل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لجنة مستقلة للتحقيق في هذه المزاعم، وتم فصل العديد من الموظفين. وتوظف الأونروا حوالي 13 ألف شخص في غزة.

ودعا يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي لازاريني إلى الاستقالة.

وقال كاتس في رد على منشور لازاريني على إكس: "إن الكشف عن التورط العميق لمقر الأونروا في غزة مع حماس، بما في ذلك استخدامها في أنشطة إرهابية وكنقطة وصول إلى أنفاق الإرهاب، يتطلب اتخاذ إجراء فوري"، وفقا لقوله.

ومضى كاتس ليقول إن "ادعاء لازاريني بعدم المعرفة ليس سخيفا فحسب، بل إنه أيضا إهانة للحس السليم. إن استقالته الفورية أمر حتمي".