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إصابات في قصف إسرائيلي استهدف سيارة بجنوب لبنان

بيروت - د ب أ
نشر في: الإثنين 12 فبراير 2024 - 12:51 م | آخر تحديث: الإثنين 12 فبراير 2024 - 12:51 م

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الإثنين، بسقوط إصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة في جنوب البلاد.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن "مسيرة معادية استهدفت سيارة بالقرب من مستشفى بنت جبيل الحكومي أدت إلى وقوع إصابات"، مشيرة إلى أن "الطيران المعادي نفذ غارة على بلدة طيرحرفا استهدفت منزلاً خالياً".

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.


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