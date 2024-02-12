مدير إدارة المنيا التعليمية يطالب بسرعة تسليم الكتب المدرسية والتابلت

طالب محمد سليمان عبد الله مدير عام إدارة المنيا التعليمية، مديري المدارس، بسرعة تسليم الكتب المدرسية للمرحلة الابتدائية الترم الثاني للطلاب، وتسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام وتفعيله والالتزام بالإشراف خلال اليوم الدراسي وانتظام دخول الطلبة المدرسة في الصباح وخروجهم بعد نهاية اليوم الدراسي.

جاء ذلك خلال قيام مدير إدارة المنيا التعليمية اليوم بتفقد انتظام اليوم الثانى من الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بعدد من مدارس قطاع غرب التعليمي وشملت الجولة مدارس: "السلام الثانوية بنات، السلام الثانوية بنين، أحمد عرابي الابتدائية".

وتفقد الفصول الدراسية، وحث الطلاب على الجد والاجتهاد للوصول إلى القمة ومتابعة المنصات التعليمية وممارسة الأنشطة والالتزام بالحضور اليومى حفاظاً على مستقبلهم.

وتوجه محمد سليمان، لمتابعة حجرات الأنشطة ومعمل العلوم وتحدث مع الطالبات حول مدى استفادتهم من الحصة، وعما إذا كانت تواجههم أى من المشاكل للعمل على حلها على الفور، حيث أكدت الطالبات أن المدرسة تعمل بكل طاقاتها لتحقيق جميع متطلباتهم.

ووجه مدير إدارة المنيا، بضرورة تسجيل الغياب أولاً بأول والتأكيد على عدم مغادرة المدرسة إلا بعد تأكد الإشراف اليومي من انصراف جميع الطلاب وإحكام غلق باب المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي ومراجعة عوامل الأمن والسلامة واتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تحقيق انتظام واستقرار العملية التعليمية، وتحديد يوم من كل أسبوع لمقابلة أولياء الأمور وحل مشكلاتهم.

وأشار مدير عام إدارة المنيا التعليمية، إلى ضرورة تهيئة المناخ المناسب الجيد والآمن لأبنائنا الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، وتفعيل الأنشطة التربوية المختلفة وجعل المدرسة بيئة جاذبة، لضمان حسن سير واستقرار العملية التعليمية.

وفى ختام الزيارة وجه مدير إدارة المنيا التعليمية، خالص الشكر والتقدير لمديري المدارس على الجهد المبذول والمتميز، وتضافر كل الجهود والتعاون لتوفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب داخل المدرسة وجعلها بيئة تعليمية جاذبة، وتقديم أوجه الرعاية لأبنائنا الطلاب.. جاء ذلك بحضور هشام عزام مدير مرحلة التعليم الثانوي، ومحمود رضا مدير مرحلة التعليم الابتدائي.