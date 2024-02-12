الكهرباء: تركيب 3 ملايين و150 ألف عداد كودي للمبانِ العشوائية والمخالفة

الكهرباء تكثيف مجهوداتها لتركيب العدادات الكودية للمبانِ العشوائية والمخالفة

مصدر بالكهرباء: لا صحة لتغيير مدة وموعد تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان



تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تكثيف مجهوداتها لتركيب العدادات الكودية للمبانِ العشوائية والمخالفة؛ بهدف خفض كميات سرقات التيار الكهربائي وتقنين أوضاع المواطنين، وضمان حصول شركات القطاع على حقوقها.

وأعلن مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن شركات التوزيع الـ9 على مستوى الجمهورية نجحت في تركيب 3 ملايين و150 ألف عداد كودي للمباني العشوائية والمخالفة، في إطار خطة الوزارة لمواجهة سرقات التيار الكهربائي وخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إلى أنه تم إجراء ما يقرب من 3 ملايين معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمباني المخالفة حتى الآن.

وأوضح أن شركات توزيع الكهرباء تلقت ما يقرب من 4 ملايين طلب للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة لتركيب عدادات كودية مسبوقة الدفع، موضحاً أن السبب في زيادة عدد الطلبات على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإليكترونية هو تكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي، والمرور شهريا على مستخدمي نظام الممارسة لضمان اﻻنتظام في السداد.

وفي سياق متصل، كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا صحة لمًا يتم تداوله عن حدوث تغييرات في موعد وتوقيتات خطة تخفيف الأحمال بمستوى الجمهورية، خلال شهر رمضان المبارك، مشددا على الاستمرار العمل بالخطة وتطبيقها كاملة ماعدا المناطق التي تم استثنائها.

ونفى المصدر في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، انخفاض مدة وزمن تخفيف الأحمال لساعة بدلا من ساعتين، مؤكدا أن التحكم القومي للكهرباء لم يصدر أي تعليمات على الإطلاق خاصة بتغيير مواعيد تخفيف الاحمال التي يبدأ تطبيقها من الساعة الـ11 صباحا حتى الساعة الـ5 مساءً.

وأكد أن الحديث عن استثناء المدارس والجامعات من خطة تخفيف الأحمال لا صحة له، حيث أنه لم تصدر أي تعليمات خاصة بذلك منذ انطلاق الترم الدراسي الثاني، مشيرا إلى أن بعض شركات التوزيع تلجأ لحلول فردية فقط مع المناطق التي توجد بها مدارس، بحيث يكون التخفيف بعد الساعة الثالثة عصرا أي بعد انتهاء اليوم الدراسي.

وشدد على أنه لم ترد أي تعليمات متعلقة باستثناء المدارس من خطة تخفيف الأحمال على الإطلاق، مؤكدا أن القرار من اختصاص مركز التحكم القومي للكهرباء الذي يقوم بإبلاغ شركات التوزيع بأي مستجدات أو متغيرات في تنفيذ خطة تخفيف الأحمال.

من ناحية أخرى، أعلن الدكتور محاسب أحمد عبدالدايم مدير الإدارة العامة لخدمات الإصدار والعدادات الذكية ومسبقة الدفع بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ومدير مشروع الشحن والإصدار الموحد بالشركة، أنه تم البدء في تطبيق برنامج الشحن الموحد لأول مرة بشركات التوزيع الـ9 على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار خطة الوزارة والشركة القابضة للكهرباء بتطبيق الحوكمة بجميع القطاعات.

ولفت عبدالدايم، في تصريحات له، إلى أن الهدف من المشروع هو توحيد نظام الشحن لجميع أنواع العدادات مسبوقة الدفع التي يتم تركيبها عند المشتركين للتيسير عليهم وأيضا على العاملين بإدارات المراجعة المالية، مؤكدا أن هذا المشروع يقضي على المشاكل الناتجة عن أنظمة الشحن المختلفة وفقا لكل شركة من الشركات المصنعة للعدادات والتي يبلغ عددها 7 شركات.

وأضاف أن شركة جنوب القاهرة، بقيادة المهندس مدحت فودة، تعتبر أول شركة تنجح في تطبيق نظام التحصيل المميكن، وإلغاء طباعة فواتير اﻻستهلاك، بالإضافة إلى تطبيق برنامج الشحن الموحد.