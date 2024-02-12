إزالة 18 حالة تعدٍ على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ22 في دمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار حملات الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدي لأي محاولات للتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأوضح بيان أصدرته محافظ دمياط، اليوم الإثنين، أن الحملات نجحت في إزالة 18 حالة تعدٍ على أملاك الدولة، بنطاق مركز كفر سعد، تتبع إدارة الصرف.

وأضافت محافظ دمياط، أنه تم إزالة 160 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بإجمالي مساحة 12644 مترًا مربعًا، و6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، تابعة لولاية تنمية الثروة السمكية بإجمالي مساحة 143 فدانًا، و22 قيراطًا، و14 سهمًا بمناطق مختلفة منذ انطلاق الموجة.

فيما شددت عوض، على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية لهذه المنظومة، والتصدي الحاسم لأي محاولات للتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.