رئيس مجلس إدارة سامسونج إلكترونيكس يؤكد أهمية الاستثمار الجريء

نقلت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة سامسونج إلكترونيكس اليوم الاثنين عن رئيس مجلس الإدارة لي جاي يونج تأكيده أهمية الاستثمار "الجريء" خلال زيارته لمصنع بطاريات شركات سامسونج إس.دي.آي في ماليزيا.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن زيارة لي جاي لماليزيا التي تمت يوم الجمعة هي أول رحلة خارجية له منذ تبرئته من كل التهم الموجهة إليه بشأن قضية الاندماج المثير للجدل بين فروع سامسونج والذي قيل إنه تم من أجل مساعدته في السيطرة على أكبر مجموعة اقتصادية في كوريا الجنوبية.

ونقل بيان لشركة سامسونج إلكترونيكس عن لي جاي قوله خلال زيارته لمصنع البطاريات في منطقة سيريمبان /65 كيلومتر جنوب كوالالمبور "يجب ألا نركز فقط على مؤشرات الأداء قصيرة الأجل وإنما على قيادة التغيير من خلال القيام بتحديات جريئة".

يذكر أن سامسونج أقامت خطوط إنتاج إضافية في منطقة سيريمبان / باستثمارات بلغت 7ر1 تريليون وون (2ر1 مليار دولار) منذ 2022.

وزار لي جاي خلال رحلته العاصمة كوالالمبور لمراجعة تقييم استجابة العملاء المحليين على أحدث هواتف سامسونج الذكية جالاكسي إس 24.