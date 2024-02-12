اشتية يدعو للضغط نحو وقف الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم اإاثنين، إلى الضغط على إسرائيل لوقف اجتياحها مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء في رام الله، جمع اشتيه بنظيره الهولندي مارك روته، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني، وصل الأناضول نسخة منه.

وفي اللقاء، شدد اشتية على "ضرورة الضغط نحو وقف الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح التي تأوي أكثر من 1.4 مليون نازح من شمال القطاع ووسطه، في ظروف قاسية".

وأشار إلى "أهمية الضغط نحو فتح المزيد مع المعابر مع قطاع غزة، لأن المساعدات التي تدخل القطاع لا تتعدى 8 بالمئة من الاحتياجات، إضافة إلى ضرورة إعادة الكهرباء والمياه، والسماح بنقل المساعدات من الضفة الغربية إلى غزة"، وفقا لوكالة الأناضول.

وأطلع اشتية نظيره الهولندي على "تطورات عدوان الاحتلال وحرب الإبادة" في القطاع، مؤكدا أن "الأولوية هي وقف العدوان والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، وزيادتها".

وأضاف: "اليوم التالي (للحرب) يجب أن يكون حل سياسي لكافة الأراضي الفلسطينية، من خلال إنهاء الاحتلال، والاعتراف بدولة فلسطين، وتجسيد إقامة الدولة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".