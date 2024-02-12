 إعلام فلسطيني: أكثر من 100 شهيد في قصف إسرائيلي على رفح - بوابة الشروق
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إعلام فلسطيني: أكثر من 100 شهيد في قصف إسرائيلي على رفح

وكالات
نشر في: الإثنين 12 فبراير 2024 - 5:01 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 فبراير 2024 - 6:23 ص

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الاثنين، باستشهاد أكثر من 100 شخص نتيجة القصف الإسرائيلي الذي يستهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ولفتت إلى أن الغارات الإسرائيلية دمرت 11 منزلا ومسجدين في أنحاء مختلفة من مدينة رفح.

وينفذ الجيش الإسرائيلي غارات إسرائيلية عنيفة ومتزامنة منذ فجر اليوم على مدينة رفح، وفق ما أفاد مراسلنا. 

وأشار المراسل إلى أن اشتباكات مسلحة تدور على شاطىء البحر في المدينة.

من الجدير ذكره، أن مدينة رفح مكتظة، فهي تأوي 1.3 مليون فلسطيني نزحوا من منازلهما في شمال ووسط القطاع إضافة إلى سكانها.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن نهاية الأسبوع الفائت أنه أمر قواته بالاستعداد لعملية عسكرية في مدينة رفح الحدودية مع مصر، ما أثار سخطا دوليا ومخاوف من أن تؤدي عملية عسكرية كهذه إلى كارثة إنسانية.

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