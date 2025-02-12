الجالية التركية في ألمانيا تدعو للمشاركة في الانتخابات

دعت الجالية التركية في ألمانيا، الألمان المنحدرين من أصل تركي إلى التصويت في الانتخابات العامة للبرلمان الاتحادي (بوندستاج) المقررة في 23 فبراير الجاري.

وقال رئيس الجالية جوكاي صوفو أوغلو، في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية: "المشاركة السياسية لـ1.2 مليون شخص من أصل تركي لديهم حق التصويت في ألمانيا مهمة للغاية".

وأضاف صوفو أوغلو: "في المرة الأخيرة -وفقا لمعلوماتنا- كانت نسبة المشاركة في التصويت في بعض الأحيان أقل من 20%، وهذا بالطبع منخفض للغاية، وكان ينبغي أن يكون العدد على الأقل مرتفعا مثل نسبة المشاركة في الانتخابات في تركيا".

وأوضح أن تلك النسبة تراوحت بين 40 و50%، وقال: "في النهاية تؤثر نتائج الانتخابات في ألمانيا على حياتنا أكثر بكثير من نتائج الانتخابات في تركيا".

وتطلق الجالية التركية، حملة في جميع أنحاء ألمانيا غدا الخميس؛ للتوعية بممارسة حق التصويت وتزويد أفراد الجالية بمعلومات عن الانتخابات العامة.