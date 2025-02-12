بحث سفير كوريا الجنوبية بمصر، كيم يونج هيون، خلال اجتماعه أمس مع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، سبل التعاون الثنائي في مجال الرعاية الصحية وتطوير الموارد البشرية وتعزيز الاستثمارات الكورية في المجال الطبي.

تناول الاجتماع إطلاق مشروع بقيمة 9 ملايين دولار لتعزيز خدمات الطوارئ الطبية في صعيد مصر، وبشكل خاص في منطقة نجع حمادي والأقصر.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة اليوم، تأتي هذه المبادرة استكمالا لجهود كوريا المستمرة في تحديث إشارات السكك الحديدية، بما في ذلك مشروع تحديث نظام إشارات خط نجع حمادي-الأقصر (منذ عام 2021)، والمشروع القادم للمرحلة الثانية لخط الأقصر-السد العالي.

ويهدف المشروع الجديد إلى تعزيز قدرات الرعاية الطبية الطارئة في منطقة نجع حمادي والأقصر؛ استجابة للحوادث ذات الصلة بالسكك الحديدية والطوارئ الطبية.

ومن المقرر أن يبدأ المشروع اعتبارًا من العام المقبل في توفير عيادات متنقلة ومعدات طبية بالإضافة إلى تحديث غرف الطوارئ وتدريب متخصص للكوادر الطبية، مما يعزز من إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية ويعزز من قدرات استجابة مصر العامة، بشكل خاص في المناطق المحلية والريفية.

وخلال الاجتماع، قدم السفير كيم برنامج الزمالة باسم الدكتور لي جونج ووك، المدير العام السابق لمنظمة الصحة العالمية، ودعا المهنيين المصريين في مجال الرعاية الصحية للمشاركة فيه.

ويُنظم البرنامج من قبل مؤسسة كوريا للرعاية الصحية الدولية (KOFIH)، وقد قام بتدريب 1500 من المتخصصين في مجال الرعاية الصحية من 30 دولة منذ عام 2007.

ويوفر البرنامج دورات متخصصة مثل الخبرة السريرية والسياسات الصحية، تتراوح مدتها من أسبوع واحد إلى عامين. وخلال العام الجاري، ستشارك مصر في البرنامج لأول مرة، مع التركيز على استجابة الأمراض المعدية وقدرات القيادة للسياسات الصحية.

ونوه السفير كيم بأن شركة لقاحات كورية تؤسس بالتعاون مع إحدى شركات الصناعات الدوائية المصرية معمل لإنتاج لقاحات الدواجن بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات باستثمارات تصل إلى 10 ملايين دولار. ومن المتوقع الانتهاء من الإنشاءات بحلول يونيو المقبل، وتخطط الشركتان لإنتاج اللقاحات بناءً على نموذج التصنيع حسب الطلب OEM، مما يسهم في تعزيز السوق التصديرية لمصر.

كما دعا السفير كيم، وزير الصحة والسكان، لحضور حفل الاستقبال في 13 أبريل المقبل للاحتفال بالذكرى الـ30 للعلاقات الدبلوماسية بين كوريا ومصر. وقال إن المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد على هامش الاحتفالية سيوفر منصة مهمة لبحث آفاق التعاون في مجال الرعاية الطبية والحيوية، ولا سيما في ظل الدور المتزايد لمصر كمركز طبي في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكجزء من الجهود الدؤوبة لتعزيز التعاون بين كوريا ومصر في مجال الطب الحيوي، ينظم مكتب وكالة كوريا لتشجيع الاستثمار التجاري "كوترا" في مصر زيارة لوفد أعمال كوري في مجال الطب الحيوي في سبتمبر المقبل. ومن المنتظر أن يبحث الوفد خلال اجتماعات ثنائية مع بعض الشركات المصرية، سبل تعزيز الاستثمار وتوسيع التعاون في مجال الرعاية الصحية.

كما اقترح السفير كيم إجراء مناقشات ثنائية مع وزارة الصحة المصرية، بما في ذلك ندوة حول مبادرات الرعاية الصحية الرئيسية.

ورحب وزير الصحة بهذه المبادرات، وأكد التزام مصر بتعزيز التعاون مع كوريا. كما تطرق الاجتماع إلى التعاون المحتمل بهدف تطوير سياسة التأمين الصحي لتوفير التغطية الصحية الشاملة.