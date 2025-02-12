طرح البرومو الرسمي لمسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم

طرحت منذ قليل النجمة دنيا سمير غانم الإعلان الرسمي لأحدث أعمالها الدرامية "عايشة الدور"، والذي تشارك به في موسم دراما رمضان 2025.

يشارك في البطولة دنيا سمير غانم، عمر الشناوي، رحاب الجمل، ليلى عز العرب، نور محمود، فدوى عابد، ومن شباب الجامعة أميرة أديب، أحمد عصام، أحمد فاضل، محمد عمرو الليثي، فرح عزت، چويا، ماجد القلعي، عبد الرحمن ظاظا، محمد مغاوري، أمجد الحجار، ومن الأطفال سليم مصطفى، ريتال عبد العزيز.

المسلسل من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإنتاج محمد أحمد السبكي، وإخراج أحمد الجندي. يتكون من 15 حلقة، ويتناول قصة اجتماعية مشوقة تتضمن العديد من الأحداث الدرامية التي تعكس واقع المجتمع.

