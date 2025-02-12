رئيس مياه الفيوم يتابع جاهزية أول محطة صرف صحي تعمل بالطاقة الشمسية بمركز سنورس

تفقد المهندس محمد عبدالجليل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، محطة رفع الصرف الصحي بمساكن ميمنة لمتابعة الاستعدادات النهائية لإنشاء محطة الطاقة الشمسية المدمجة مع شبكة الكهرباء بنظام العداد التبادلي.

وأوضح أن المحطة تضم 27 لوحًا شمسيًا مقسمة إلى 3 مجموعات، بقدرة إجمالية تبلغ 15.25 كيلو وات، مؤكدًا أهمية الاعتماد على الطاقة المتجددة لتوفير الكهرباء وحماية البيئة.

وخلال الجولة، راجع رئيس مياه الفيوم الحالة الفنية للمحطة، مشددًا على الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وضمان الصيانة الدورية لمختلف المكونات التشغيلية للحفاظ على كفاءة واستمرارية العمل، كما أكد أهمية التطهير المستمر لبيارات الرفع وشبكات الصرف الصحي لضمان أدائها الفعّال.

كما شملت الجولة زيارة مركز خدمة عملاء سنورس، حيث تابع سير العمل ووجه بضرورة تسهيل الإجراءات وتحسين كفاءة الأداء، مع توظيف أحدث التقنيات لتطوير الخدمات وميكنتها، بما يضمن تقديم خدمة متميزة للمواطنين.