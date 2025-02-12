الجيش الأمريكي يبرر تكاليف صيانة سكن وزير الدفاع في فورت مكنير

لم يطلب وزير الدفاع بيت هيجسيث إجراء إصلاحات وتحسينات بقيمة تتجاوز 137 ألف دولار في السكن العسكري بقاعدة فورت مكنير، التي ستصبح مقر إقامته الرسمي، وفقا لمسؤول أمريكي مطلع على أمر العمل، والذي أوضح أن الجيش تولى الإصلاحات من تلقاء نفسه، نظرا لأن المنزل، الذي يزيد عمره عن 100 عام، كان شاغرا لمدة عام ويحتاج إلى تحسينات أمنية.

وكُشف عن تكلفة الإصلاحات، بما في ذلك ما يقرب من 50 ألف دولار لإنجاز أعمال الطلاء الجديدة ، في إخطار أرسله الجيش إلى الكونجرس في 30 يناير.

وأثار هذا الإخطار دعوات للمزيد من الشفافية من بعض المشرعين الديمقراطيين الذين طالبوا بتوضيحات حول ضرورة هذه التكاليف، وما إذا كان هيجسيث سيسدد للحكومة تكاليف السكن العسكري من خلال دفعات إيجارية، كما يُطلب من مسؤولي الخدمة التنفيذية العليا في وزارة الدفاع.

واختار الجيش المنزل في فورت مكنير لهيجسيث بناء على المتاح، ولم يطلب الأخير هذه الإصلاحات، والتي تشمل بعضها تحسينات أمنية ضرورية لسلامة وزير الدفاع، الذي يأتي في المرتبة السادسة في التسلسل الهرمي للقيادة في الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد به المسؤول، الذي لم يُصرح له بمناقشة تفاصيل سكن هيغسيث وتحدث لوكالة أسوشيتد برس بشرط عدم الكشف عن هويته.

واختار سلف هيجسيث المباشر، لويد أوستن، العيش في مسكن خاص قام بشرائه.

وفي بيان لها، قال الجيش إنه "يجري صيانة وإصلاحات روتينية لجميع المساكن بين فترات شغلها من قبل المستأجرين، وذلك لضمان تلبية معايير السكن، بغض النظر عن الرتبة أو المنصب. وتكون تكاليف المنازل التاريخية عادةً أعلى بسبب حجمها والتفاصيل المعمارية المعقدة المرتبطة بالفترة التي شُيّدت فيها".