وزير الدفاع الأمريكي يحدد أمام الناتو الخطوط الحمر بشأن أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الأمريكي الجديد بيت هيجسيث، الأربعاء، أن واشنطن لن تنشر قوات في أوكرانيا بموجب أي اتفاق سلام مع روسيا، وأن استعادة كييف لكل أراضيها أو انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي ليسا هدفين واقعيين.

وفي كلمته خلال اجتماع لحلف الناتو في بروكسل، حدد هيغسيث الخطوط الحمراء ومطالب الرئيس دونالد ترامب، ودعا أوروبا إلى تكثيف الدعم لأوكرانيا وزيادة الإنفاق الدفاعي، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف: "لكي نكون واضحين، كجزء من أي ضمان أمني، لن يتمّ نشر قوات أمريكية في أوكرانيا".

واعتبر أن أي عملية سلام "يجب أن تبدأ بالاعتراف بأن العودة إلى حدود أوكرانيا ما قبل عام 2014 هدف غير واقعي"، رغم أن واشنطن على غرار أوروبا تريد "أوكرانيا ذات سيادة ومزدهرة".

وتابع أن "الولايات المتحدة لا تعتقد أن عضوية حلف شمال الأطلسي بالنسبة لأوكرانيا هي نتيجة واقعية لتسوية تفاوضية".

وتأتي محادثات بيت هيجسيث التي تستمر يومين في بروكسل ضمن سلسلة زيارات إلى أوروبا لمسئولين أمريكيين رفيعين سيكون أبرزها اجتماع نائب الرئيس جاي دي فانس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر أمني في ميونيخ الجمعة.

وفي ما يتعلق بدعم كييف وإنفاق أوروبا الدفاعي، وجه وزير الدفاع الأمريكي رسالة شديدة مفادها أن واشنطن تتوقع من حلفائها بذل مزيد من الجهود.

وقال هيجسيث إن "حماية الأمن الأوروبي يجب أن تكون ضرورة ملحة للأعضاء الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي، ويجب على أوروبا أن تقدم القسم الأكبر من المساعدات الفتاكة وغير الفتاكة المقبلة لأوكرانيا".

كما حذّر من أن واشنطن لن تقبل بما تعتبره تقاسما "غير متوازن" للأعباء داخل الناتو.

وقال إن "الولايات المتحدة تظل ملتزمة في التحالف وتؤيد الشراكة الدفاعية مع أوروبا، لكن الولايات المتحدة لن تقبل بعد اليوم بعلاقة غير متوازنة تشجع الارتهان.