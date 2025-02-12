نيويورك تسجل أول إصابة بسلالة جديدة من جدري القردة

أعلنت وزارة الصحة في ولاية نيويورك الأمريكية، الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة بسلالة جديدة من جدري القردة.

وبحسب موقع قناة «الحرة»، لم تكشف الوزارة الأمريكية عن تفاصيل إضافية بشأن الإصابة.

وقد يعزز هذا الإعلان المخاوف العالمية من انتشار هذا المتحور الذي لا تتوفر عنه معلومات كافية.

وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة (سي دي سي)، تم تأكيد ثلاث حالات في البلاد، في ولايات كاليفورنيا وجورجيا ونيوهامبشير، ناتجة عن السلالة الفرعية (آي.بي).

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في أغسطس الماضي أن جدري القردة يشكل حالة طوارئ صحية عامة عالمية، وذلك للمرة الثانية خلال عامين، إثر تفشي الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية وانتشاره إلى دول مجاورة.

وفي سبتمبر الماضي، أشارت منظمة الصحة العالمية في أحدث تقاريرها عن تفشي المرض إلى أن القدرات المحدودة تقف وراء انخفاض إجراء فحوص في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تعد مركز حالة الطوارئ لجدري القردة.

وأضافت أن معدل الوفيات بسبب جدري القردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية عام 2024 كان 0,5% من بين الإصابات المؤكدة، أو 25 وفاة من 5,160 إصابة، و3,3% من بين الإصابات المشتبه بها، سواء التي تم اختبارها أو لم يتم اختبارها، أو 717 وفاة من بين 21,835 حالة.

وتابعت المنظمة: «بسبب محدودية إجراء فحوص مخبرية في المناطق النائية، تم فحص نحو 40% فقط من جميع الحالات المشتبه بها عام 2024 (مقابل 9% عام 2023)، وجاءت نتيجة نحو 55% من الاختبارات إيجابية».

ولفتت إلى أن الدول الثلاث التي أبلغت عن أكبر عدد من الإصابات حتى 8 سبتمبر 2024 كانت جمهورية الكونغو الديمقراطية، تليها بوروندي (1489 حالة مشتبه بها ولا وفيات)، ونيجيريا (935 حالة مشتبه بها ولا وفيات).