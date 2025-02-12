جهاز الأمن الأوكراني يعلن عن وجود جاسوس روسي رفيع المستوى في صفوفه

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أعلن جهاز الأمن الأوكراني، اليوم الأربعاء، أنه كشف وجود جاسوس رفيع المستوى في صفوفه كان يعمل لصالح روسيا.

وقال رئيس جهاز الأمن الأوكراني، فاسيل ماليوك، في رسالة مصورة نشرها الجهاز "مهما حاول العدو التسلل إلى صفوفنا، فلن ينجح".

وتردد أن ماليوك هو الذي ألقى القبض على المشتبه به شخصيا.

وقال ماليوك إن الشخص الذي تم اعتقاله كان يشغل منصب رئيس مقر مركز مكافحة الإرهاب التابع لجهاز الأمن الأوكراني.

وأضاف ماليوك أن الجهاز وثق 14 حالة من نقل المعلومات إلى موسكو قام بها هذا الشخص.

وأضاف ماليوك أنه تم استخدام المشتبه به كذلك لنقل معلومات زائفة إلى الجانب الروسي.

ويواجه الجاسوس المزعوم الآن عقوبة تصل إلى 15 عاما في السجن بتهمة الخيانة العظمى.

وتدافع أوكرانيا عن نفسها ضد الغزو الروسي منذ نحو ثلاث سنوات. ونشأ جهاز الأمن الأوكراني، مثل وكالة الاستخبارات المحلية الروسية، من جهاز الاستخبارات السوفيتي (كي جي بي).