محمد شبانة يتقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين

تقدم محمد شبانة لعضوية مجلس نقابة الصحفيين على مقعد فوق السن، في انتخابات التجديد النصفى 2025.

وتواصل اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين برئاسة جمال عبد الرحيم السكرتير العام، تلقي طلبات الترشح لمقعد نقيب الصحفيين، و6 من أعضاء مجلس النقابة في رابع أيام فتح باب الترشح.

وتستمر اللجنة المشرفة على الانتخابات، في تلقي طلبات الترشح من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة عصرًا، حتى يوم الخميس المقبل 13 فبراير تستمر في تلقي طلبات الترشح حتي الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وتبدأ اللجنة في تلقي طلبات التنازلات والطعون اعتبارًا من السبت 15 فبراير، ولمدة خمسة أيام -في نفس توقيتات تلقي طلبات الترشح- على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين عقب الانتهاء من فحص الطعون، واستبعاد المتنازلين.