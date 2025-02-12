رئيس الوزراء الأردني: لا تهجير ولا حلول على حساب الأردن

أكد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، اليوم الأربعاء، أنه "لا توطين ولا تهجير ولا حلول على حساب الأردن".

ونقلت قناة المملكة الأردنية عن حسان قوله ، في مستهل جلسة مجلس النواب اليوم ، إن "حل القضية الفلسطينية في فلسطين التي ستبقى رغم الاحتلال والظلم وطن الفلسطينيين وأرضهم التي لا يتخلون عنها ودعم صمودهم والدفاع عن حقوقهم العادلة في صميم جهودنا".

وأكد أن "الأردن يعمل اليوم مع مصر والدول العربية والفلسطينيين لصياغة موقف عربي موحد وواضح حيال إعادة إعمار غزة"، لافتا إلى أن "علاقات الأردن مع الدول أساسها خدمة مصالحنا ودعم قضاياه العادلة" .

وأوضح حسان أن "علاقات بلاده بالولايات المتحدة استراتيجية ممتدده منذ عقود وتعزيزها وتطويرها مصلحة للبلدين".