قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إنَّ أولويتهم دائما هي حقن دم الفلسطينيين، حيث يعرفون جيدًا موازين القوى بينهم وبين الإسرائيليين.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الحدث السعودية، اليوم الأربعاء، أنهم يعرفون كل حيثيات المشهد السياسي والعسكري في المنطقة والعالم، وأنهم الطرف الأضعف عسكريًّا.

ولفت إلى أنهم يعملون على حماية الفلسطينيين من ويلات العدوان، موضحًا أن إسرائيل وحكومة بنيامين نتنياهو هي الأكثر حرصًا على استئناف الحرب.

وشدد على أنه من الحكمة أن يتم تفويت الفرصة على الإسرائيليين، والاستمرار في مساعي تثبيت وقف العدوان ومنع استئنافه واستمراره، موضحًا أنه لا يوجد ما يمكن أن يدعوهم لتغيير هذا الموقف.

ونوه بأنهم كانوا يفاوضون من أجل الحصول على دولة، وانسحاب إسرائيل من أراضي دولة فلسطين، لكن المفاوضات الآن أصبحت على 200 بيت متنقل وبعض الخيام والطعام والشراب، واصفًا ذلك بالأمر المخجل.

وأكّد أن قضيتهم الوطنية وصلت لهذه المنطقة بفعل المغامرات والمقامرات والاستخدام السيئ من جانب بعض الأطراف لأطراف فلسطينية.

لكنه شدد في الوقت نفسه على أن كل هذه الطلبات الإنسانية ضرورية ومهمة وحيوية، ويسعون لتحقيقها بكل ما أوتوا من طاقة.

ودعا الهباش، إلى عدم إعطاء ذريعة جديدة لنتنياهو للبلوغ بشكل أكثر من الدم الفلسطيني.