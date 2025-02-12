نشر الفنان أشرف عبد الباقي، عددا من الصور من كواليس مسلسل "قلبي ومفتاحه" المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

واكتفى عبد الباقي فقط بنشر صور الكواليس عبر صفحته على إنستجرام دون الإشارة لطبيعة الدور أو اسم الشخصية.

مسلسل "قلبي ومفتاحه" يشارك في بطولته آسر ياسين ومي عز الدين ودياب وميس حمدان وأحمد خالد صالح ، ومن تأليف وإخراج تامر محسن.

المسلسل تدور احداثه حول امرأة مطلقة تسعى للعودة إلى زوجها من أجل ابنها الصغير عن طريق إيجاد رجل يقوم بدور الـ"مُحلل"، ثم تلتقي عن طريق الصدفة بسائق في إحدى تطبيقات النقل الخاص وهو غير متزوج، وتعرض عليه الزواج لحل أزمتها، دون أن تكشف له عن دافعها الحقيقي للزواج منه.