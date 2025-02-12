 القبض على شخص لاتهامه بالنصب على المواطنين في قنا - بوابة الشروق
الأربعاء 12 فبراير 2025 1:08 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

القبض على شخص لاتهامه بالنصب على المواطنين في قنا

وليد ناجي
نشر في: الأربعاء 12 فبراير 2025 - 12:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 فبراير 2025 - 12:50 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من كشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام شخص بالنصب والاحتيال على المواطنبن بأسلوب انتحال الصفة.

ورصدت المتابعة الأمنية، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام شخص بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بأسلوب "انتحال الصفة" في قنا.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بكفر الشيخ)، وبحوزته (3 هواتف محمولة - 6 خطوط محمول "بفحصهم فنيا تبين وجود دلائل تؤكد ارتكاب الواقعة").

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك