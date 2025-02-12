شهدت مدن محافظة دمياط هطول أمطار غزيرة، مصحوبة بانخفاض حاد في درجات الحرارة، حيث بلغت العظمى 16 درجة مئوية، بينما وصلت الصغرى إلى 10 درجات، وسط أجواء شديدة البرودة.

وقد دفع ذلك الجهات المعنية إلى إعلان حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات الطقس السيئ، مع تكثيف الجهود لسحب مياه الأمطار من الشوارع والمناطق المنخفضة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أن محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية لا تزال تتأثر بـنوة الكرم، مع استمرار تساقط الأمطار بشدة متفاوتة على أنحاء دمياط.

كما أشارت إلى ارتفاع الأمواج إلى ثلاثة أمتار، مصحوبة برياح قوية، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة، مما أدى إلى توقف حركة الملاحة البحرية.

وحذرت «الأرصاد» من تشكل شبورة مائية كثيفة خلال ساعات الصباح الباكر، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية في القاهرة ومحافظات الوجه البحري والصعيد.

ونصحت بتجنب السفر عبر الطرق السريعة أو في المناطق الزراعية، حرصًا على سلامة المواطنين وتفادي الحوادث المرورية.