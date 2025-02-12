إيليوت إنفستمنت تطالب بفصل أو بيع وحدة خطوط الأنابيب التابعة لشركة فيليبس 66

كشفت شركة الاستثمار الأمريكية إيليوت إنفستمنت مانجمنت عن امتلاكها حصة قيمتها 5ر2 مليار دولار في شركة تكرير النفط الأمريكية فيليبس 66، مع اعتزامها دفع الشركة إلى بيع وحدة خطوط الأنابيب التابعة لها أو فصلها كشركة مستقلة.

وقالت شركة الاستثمار التي بدأت الضغط على فيليبس 66 لفصل وحدة خطوط الأنابيب أو بيعها في 2023، في رسالة إلى فيليبس إنها الآن أصبحت واحدا من أكبر 5 مساهمين فيها وتعتقد أن فيليبس لم تنفذ وعودها بشأن تحسين عملياتها.

وأضافت أن "هذه التجربة (الاستثمار في فيليبس 66) مخيبة للآمال، لكنها أوضحت حجم المشكلة وتؤكد الحاجة الملحة لمضي الشركة قدما في مسار بديل".

وقالت إليوت، التي نجحت في الدفع نحو إجراء تغييرات في بعض أكبر شركات العالم، إن شركة فيليبس 66 يجب أن تبسط عملياتها، مضيفة أن بيع وحدة خطوط الأنابيب الخاصة بها يمكن أن "يحقق تقييمًا ممتازًا يتجاوز 40 مليار دولار".

كما قالت إليوت إن شركة فيليبس 66 يجب أن تحدد أهدافًا أكثر طموحًا لنشاط التكرير وأن تضيف مديرين مستقلين جددًا إلى مجلس إدارتها لتعزيز المساءلة وتحسين الرقابة. وقال متحدث باسم شركة فيليبس 66 إن الشركة "على المسار الصحيح" وإن نتائجها لعام 2024 تعكس أداءً تشغيليًا قويًا.

وأضاف أل أورتيز، المتحدث باسم الشركة في رسالة بريد إلكتروني: "مع استمرارنا في تنفيذ استراتيجيتنا، سنواصل الترحيب بالحوار البناء مع إيليوت وكل مساهمينا".

يأتي ذلك في حين تنفذ فيليبس 66 خطة متعددة السنوات لخفض النفقات، تتضمن بيع أصول بقيمة 3 مليارات دولار نتيجة ضغوط شركة إيليوت. وفي أكتوبر/تشرين الأول قالت الشركة إنها باعت أصولا بقيمة 7ر2 مليار دولار منذ 2022.