القومي لثقافة الطفل يعلن عن القائمة القصيرة لجائزة التأليف المسرحي

أعلن المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، عن أسماء الفائزين في القائمة القصيرة لجائزة "التأليف المسرحي" الموجه للطفل في دورتها الثانية التي أعلن عنها المركز في شهر سبتمبر ٢٠٢٥.

وضمت أسماء الفائزين بالقائمة القصيرة مرتبة ترتيبًا أبجديًا كل من:

•أحمد العباسي أحمد- عن مسرحية علاء الدين والتريند السحري.

•أحمد سمير قرني- عن مسابقة رحلة إلى ممالك جدي.

•أحمد محمد محمود القليني- عن مسرحية القرية الذكية.

•الشيماء رجب أحمد- عن مسرحية شجرتنا الجدة وصانع المكائد.

•عبد الناصر عبد المولى أحمد- عن المسرحية الشعرية حلم سعيد.

•هجرة محمود الصاوي- عن مسرحية أحفاد علي بابا.

وقريبًا سيعلن المركز عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى والذين سيتم طباعة مسرحياتهم الفائزة، وسيتم حصول الفائزين بالمركزين الأول والثاني على جائزة مادية بجانب طباعة مسرحياتهما، كما سيتم إقامة حفل تكريم للفائزين بالقائمة القصيرة في شهر رمضان المبارك بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب.