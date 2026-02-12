المحكمة الدستورية الألمانية ترفض دعوى بشأن تصدير الأسلحة لإسرائيل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رفضت المحكمة الدستورية الألمانية، اليوم الخميس، دعوى حركها فلسطيني يعيش في قطاع غزة بشأن التراخيص التي تسمح لشركة ألمانية بتصدير المعدات العسكرية لإسرائيل.

وقالت المحكمة الدستورية وهي أعلى محكمة في ألمانيا، إنه لا يوجد ثمة سبب لإبطال القرارات الصادرة عن محاكم أدنى درجة التي ترفض دعوى الرجل.

وحرك الرجل الدعوى القضائية ضد التراخيص التي منحتها الوكالة الوطنية للرقابة على الصادرات، لشركة أسلحة ألمانية تُصدر قطع غيار الدبابات لإسرائيل.

وفي سبتمبر، رفضت محكمة هيسه الإدارية استئناف الرجل ضد قرار عاجل أصدرته محكمة فرانكفورت الإدارية لأسباب إجرائية.

وتعرضت صادرات الأسلحة الألمانية لتدقيق في السنوات الأخيرة وسط الحرب في غزة التي وقعت عقب هجمات السابع من أكتوبر 2023 التي نفذتها حركة حماس الفلسطينية.

وكثفت برلين، في البداية شحنات الأسلحة والمعدات العسكرية لإسرائيل وظلت الصادرات مرتفعة رغم مجموعة من الدعاوى القضائية التي جرى تحريكها في المحاكم الألمانية حيث ارتفع عدد الضحايا خلال الاعتداءات الإسرائيلية في غزة.

وفي المجمل، منحت إدارة المستشار السابق أولاف شولتس تراخيص تصدير تقدر بنحو 500 مليار يورو (595 مليار دولار) حتى مايو 2025.