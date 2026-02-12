رئيس جامعة العاصمة وعميد كلية الفنون التطبيقية يفتتحون The Art Hub

افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، الدكتور شريف حسن عميد الكلية، والسادة وكلاء الكلية، The Art Hub بعد الانتهاء من أعمال تطويرها، لتكون مساحة عصرية للطلاب الموهوبين تجمع بين التعلم والإبداع.

يأتي "The Art Hub" كإضافة نوعية للحياة الجامعية، إذ تم تصميمه ليكون بيئة مفتوحة تناسب المحاضرات العملية وتنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى كونه مكانًا مهيأ للرسم والعمل الفني في أجواء تجمع بين الجدية وروح الشباب. ويُعد هذا المشروع نقطة انطلاق جديدة لأفكار الطلاب وطاقاتهم الإبداعية، بما يعزز من مكانة الجامعة وكلية الفنون التطبيقية كحاضنة للمواهب والابتكار.

وقد توجهت إدارة الكلية بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية السابق، التي انطلقت فكرة المشروع وبدأت خطواته الأولى في عهدها، الدكتور شريف حسن عميد الكلية، لاستكماله المشروع ودعمه حتى خرج إلى النور بالصورة المشرفة التي تليق بالكلية وطلابها، الدكتور ياسر السيد عميد كلية الفنون الجميلة واستشاري المشروع، مهندسي الإدارة الهندسية بالجامعة، الذين أشرفوا على أعمال التطوير والمتابعة.