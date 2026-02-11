أوقاف القاهرة تناقش سبل الوقاية من الإدمان الرقمي وآليات توظيف وسائل التواصل توظيفا يخدم المجتمع

استضافت كلية الإعلام بجامعة عين شمس، ندوة علمية بعنوان «إدمان السوشيال ميديا»، حاضر فيها الدكتور خالد صلاح - مدير مديرية أوقاف القاهرة، والواعظة مها رضوان - واعظة بوزارة الأوقاف، في إطار التعاون العلمي بين وزارة الأوقاف والجامعة شمس، وضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».

وتناولت الندوة مفهوم إدمان وسائل التواصل الاجتماعي من منظور علمي، موضحة الفارق بين الاستخدام الرشيد والاستخدام غير الرشيد وآثاره على التحصيل الدراسي والصحة النفسية وبناء الوعي، مع استعراض عدد من الدراسات حول تأثير الإفراط في المحتوى الرقمي على الانتباه وإدارة الوقت وتشكيل الاتجاهات الفكرية لدى الشباب.

وأكد مدير مديرية أوقاف القاهرة، مسئولية طالب الإعلام المهنية والأخلاقية في التعامل مع المنصات الرقمية بوصفها أدوات مؤثرة في تشكيل الرأي العام، فيما شددت الواعظة مها رضوان، على أهمية البعد القيمي وتحقيق التوازن بين الحضور الافتراضي والالتزامات الواقعية.

وشهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الطلاب، حيث ناقشت سبل الوقاية من الإدمان الرقمي وآليات توظيف وسائل التواصل توظيفًا إيجابيًا يخدم المجتمع.