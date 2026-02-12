فريق جامعة العاصمة يحجز مقعده في نهائي عباقرة الجامعات

تأهل فريق جامعة العاصمة «حلوان سابقًا» إلى المباراة النهائية من الموسم الثامن لبرنامج عباقرة الجامعات، الذي يُعرض على قناة قناة القاهرة والناس، ليواصل مسيرة التميز في واحدة من أبرز المسابقات الثقافية والفكرية على مستوى الجامعات المصرية.

ويأتي هذا الإنجاز تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وبقيادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، حيث وفرت إدارة الجامعة الدعم الكامل للفريق المشارك.

وخاض الفريق منافسات قوية ضمن البرنامج الذي يقدمه الروائي عصام يوسف، ويهدف إلى تعزيز المعرفة وتنمية الثقافة العامة لدى الطلاب، وتمكن من بلوغ المباراة النهائية بعد أداء متميز أمام جامعة السويس في المباراة الثلاثين من الموسم.

قائمة الطلاب المشاركين:

إسراء فوزي محمد – كلية الطب – الفرقة الرابعة

يوسف السيد أحمد محمد – كلية الهندسة (المطرية) – الفرقة الرابعة

مي محمد عادل – كلية الآداب (لغة عربية) – الفرقة الثالثة

داليا خلف محمد عبد الكريم – كلية الآداب (لغة تركية) – الفرقة الثالثة

عبدالتواب حسين عبدالتواب – كلية الطب – الفرقة الثالثة

مها أحمد حسن نشأت – كلية الفنون التطبيقية – الفرقة الثالثة

أحمد رأفت عيسى – كلية الآداب (لغة عبرية) – الفرقة الرابعة

أحمد مصطفى عبد الوهاب – كلية الآداب (فلسفة) – الفرقة الرابعة