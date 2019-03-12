كوريا الجنوبية تأمل في تعزيز التعاون مع روسيا في مجال الأمن السيبراني

أعلن السفير الكوري الجنوبي لدى روسيا وو يون-كيون اليوم الثلاثاء أن بلاده تعتزم توسيع نطاق الاتصالات في مجال الأمن السيبراني على المستوى الدولي بما في ذلك روسيا.

وقال السفير الكوري الجنوبي في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية "تشترك حكومة سول في رأي المجتمع الدولي بشأن ضرورة زيادة الجهود ردا على التهديدات السيبرانية، وفي هذا الصدد وسعت جهودها على المستويين الثنائي والأحادي لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وتهدف الحكومة الكورية الجنوبية إلى استئناف التعاون الوثيق مع الدول الأخرى بما فيها روسيا، وهي مستعدة للتعاون في هذا المجال".

وذكر أنه منذ عام 2013 أجرت كوريا الجنوبية وروسيا ثلاث جولات من محادثات الأمن السيبراني، مما وضع أساسا للتعاون في هذا المجال، وقد أُجريت الجولة الاخيرة من هذه المشاورات الثنائية في العاصمة الكورية الجنوبية سول في يناير الماضي، حيث ناقش الجانبان القواعد الإلكترونية والتدابير المتعلقة بتعزيز الثقة، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بزيادة إمكانيات الساحة المتعددة الأطراف التي تتضمن الأمم المتحدة.