«إير شاتل» النرويجية تعلق استخدام طائرة بوينج 737 ماكس بعد حادث الطائرة الإثيوبية

علقت شركة "إير شاتل" النرويجية للطيران منخفض التكلفة اليوم الثلاثاء، استخدام 18 طائرة من طراز بوينج 737 ماكس 8 ضمن أسطولها.

وقالت الشركة إنها ستستمر في تشغيل أكثر من 110 طائرة من طائراتها طراز بوينج737 -800.

وذكر توماس هيستهامر، المدير النرويجي لعمليات الطيران بالشركة في بيان: "استجابة لعمليات التعليق المؤقتة لطائرات بوينج 737 ماكس 8 من قبل العديد من سلطات الطيران، اتخذنا القرار بعدم تنفيذ رحلات طيران باستخدام هذا الطراز من الطائرات حتى يتم إصدار نصائح مختلفة من سلطات الطيران ذات الصلة".

وتحطمت طائرة إثيوبية من طراز بوينج 737 ماكس 8 أمس الأول الأحد ما أسفر عن مقتل 157 شخصا على متنها.