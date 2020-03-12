 السعودية تدعو طرفي اتفاق الرياض باليمن إلى العمل معها على تحقيقه - بوابة الشروق
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السعودية تدعو طرفي اتفاق الرياض باليمن إلى العمل معها على تحقيقه


نشر فى : الخميس 12 مارس 2020 - 3:17 ص | آخر تحديث : الخميس 12 مارس 2020 - 3:17 ص

(د ب أ)

دعت السعودية طرفي اتفاق الرياض باليمن إلى العمل معها على تحقيقه بعيداً عن "المهاترات الإعلامية"، محذرة في الوقت نفسه من "تفويت الفرص".

وعبرت وزارة الخارجية السعودية في بيان في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس عن "حرص حكومة المملكة على أمن واستقرار اليمن الشقيق"، وسعيها لتنفيذ اتفاق الرياض "تحقيقاً لغاياته وأهدافه والتي يأتي على رأس أولوياتها تأمين العيش الكريم بأمان واستقرار للشعب اليمني، ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله".

وقالت الوزارة إن" المملكة تعمل انطلاقاً من ذلك على إنشاء مشاريع تنموية مختلفة وإنهاء مشاريع قيد الإنشاء في جميع المحافظات، امتداداً للدعم الذي لم تتوان المملكة في تقديمه واستمراراً للعناية بالشعب اليمني الشقيق".

وجاءت الدعوة السعودية عقب إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي، منع قياداته في وقت سابق من العودة إلى عدن، عبر مطار الملكة علياء في الأردن.


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