 قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين الفلسطينيين في نابلس - بوابة الشروق
الجمعة 12 مارس 2021 3:20 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد سن قانون يلزم بتحديد النسل لحل مشكلة الزيادة السكانية؟
النتـائـج تصويت

قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين الفلسطينيين في نابلس

أ ش أ
نشر في: الجمعة 12 مارس 2021 - 2:55 م | آخر تحديث: الجمعة 12 مارس 2021 - 2:55 م

أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص الحي، وآخرون بالرصاص المطاطي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وذلك جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية بيت دجن شرق نابلس.


وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم /الجمعة/ أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال، خلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان في البلدة.


وقال عضو لجنة الدفاع عن الأراضي في القرية سليم أبو جيش إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة.


وأشار إلى أن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في الفعالية السلمية، التي انطلقت من أمام المسجد الكبير وسط القرية إلى المنطقة الشرقية المهددة بالاستيلاء لصالح الاستيطان.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك