ضرب زلزال بقوة 2ر5 درجة على مقياس ريختر مدينة ليوتشو في منطقة جوانجشي ذاتية الحكم لقومية تشوانج بجنوب الصين في وقت مبكر من اليوم الاثنين، مما أسفر عن فقدان ثلاثة أشخاص ونقل أربعة آخرين إلى المستشفى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء شينخوا الصينية.

وضرب الزلزال منطقة ليونان في الساعة 0:21 صباحاً بالتوقيت المحلي (1621 الاحد بتوقيت جرينتش) على عمق 8 كيلومترات، وفقا لمركز شبكات الزلازل الصيني.

وتقوم سلطات الطوارئ والإطفاء والشرطة بعمليات الإنقاذ، وأطلق المقر الإقليمي للإغاثة من الزلازل في جوانجشي استجابة طوارئ من المستوى الثالث في الساعة 2 صباحاً بالتوقيت المحلي.

ونشط مكتب مقر الإغاثة من الزلازل التابع لمجلس الدولة ووزارة إدارة الطوارئ استجابة طوارئ من المستوى الرابع اليوم الاثنين وأرسلا فريق عمل إلى المنطقة المتضررة لدعم جهود الإغاثة المحلية من الزلازل.

وطُلِب من السلطات المحلية التحقق من الخسائر والأضرار في أسرع وقت ممكن، وتنظيم عمليات البحث والإنقاذ، وإجلاء السكان المتضررين، ومراقبة الهزات الارتدادية.

وتم إرسال ما مجموعه 51 مركبة إطفاء وإنقاذ و315 فردا إلى المنطقة المتضررة من الزلزال.