قال محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة تعمل بمعدلات «ممتازة» في مشروع تأهيل الترع بجميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن الجميع لديه إدراك بأهمية هذا المشروع.

وأضاف غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح اليوم الجمعة، أن قيادات الوزارة يمرون بأنفسهم على جميع المحافظات للاطمئنان على معدلات وجودة التنفيذ في مشروع تأهيل الترع، لما له من تأثير كبير على عملية الري وتطوير المنظومة المائية، وكذا شبكة الترع التي عانت من مشكلات عديدة خلال الفترة الماضية.

وأكد أن إدراك الوزارة لأهمية المشروع دفعها لاستغلال جهودها كافة لإتمام تأهيل الترع، موضحًا أن جميع مهندسي الوزارة يعملون في هذا المشروع القومي، بمساعدة الجامعات الإقليمية بالمحافظات.

وذكر أن المرحلة الأولى ستنتهي في منتصف العام المقبل، بمقرر 7000 كيلو متر من الترع المتعبة، مضيفًا أنه تم الانتهاء من تطوير 1170 كيلو مترًا، مع العمل على 4300 كيلومتر آخر، إضافة إلى توفير اعتمادات مالية لـ1400 آخرين.

ولفت إلى وجود اختلاف جذري في شكل الترع والمناطق المحيطة بها بعد عملية التأهيل، مشيدًا بالمظهر الجمالي الموجود اليوم للترع مع الشكل الهندسي الواضح دون وجود قمامة، ما يعكس المنظور الجمالي للمناطق المحيطة كلها كجزء أساسي من مشروع تطوير الريف المصري.

وناشد متحدث الري المواطنين الحفاظ على الشكل الحضاري للترع بعد التأهيل، وعدم إلقاء المخلفات والحيوانات النافقة فيها، قائلًا إنه يتم تشديد العقوبات في قانون الري الجديد، لحماية هذا المشروع والاستثمارات الضخمة المدفوعة فيه.