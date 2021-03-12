شبيبة الساورة ينتزع صدارة الدوري الجزائري مؤقتا بفوزه على وداد تلمسان

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انتزع شبيبة الساورة صدارة دوري المحترفين الجزائري مؤقتا، عقب فوزه على ضيفه وداد تلمسان 1/صفر، اليوم الجمعة، في افتتاح المرحلة السابعة عشرة من المسابقة.

و شهدت المرحلة ذاتها تعادل مولودية الجزائر مع ضيفه وجاره شباب بلوزداد حامل اللقب 1/1 .

ورفع شبيبة الساورة رصيده إلى 32 نقطة ليتقدم بفارق نقطتين عن ملاحقيه وفاق سطيف ومولودية وهران المتصدرين السابقين، بينما توقف رصيد وداد تلمسان عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر.

سجل بلعيد حميدي، الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 33 من ركلة جزاء.

من جهة أخرى،تعادل مولودية الجزائر مع ضيفه شباب بلوزداد 1 / 1.

ورفع مولودية الجزائر رصيده إلى 20 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما رفع شباب بلوزداد رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن.

تقدم عبد النور بلخير لمولودية الجزائر في الدقيقة 47،، لكن البنيني مارسيلان كوكبو أدرك التعادل لشباب بلوزداد في الدقيقة 64.

وفشل أولمبي المدية في العودة لسكة الانتصارات للمرة الرابعة على التوالي، بعدما تعادل 1/1 مع ضيفه اتحاد بلعباس.

ورفع فريق أولمبي المدية رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع، بينما رفع اتحاد بلعباس رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع عشر.

وسجل رضوان بونوة هدف التقدم لبلعباس في الدقيقة 51، لكن هشام خلف الله سجل هدف التعادل لأولمبي المدية في الدقيقة 78 من ركلة جزاء.

واكتسح شباب قسنطينة ضيفه سريع غليزان بنتيجة 5/2.

ورفع شباب قسنطينة رصيه إلى 21 نقطة في المركز التاسع، فيما توقف رصيد سريع غليزان عند 20 نقطة في المركز الثاني عشر.

وسجل أهداف قسنطينة كل من أسعد لقجع في الدقيقتين 31 و53، وسيد علي العمري في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وعبد الحكيم أمقران في الدقيقتين 65 و83، فيما أحرز ابو سفيان بالغ، ومحمد سوقار، هدفي غليزان في الدقيقتين الثالثة و88.