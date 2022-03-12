طرابزون سبور يعبر جوزتبه ويقترب أكثر من لقب الدوري التركي

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اقترب طرابزون سبور خطوة جديدة من التتويج بلقب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه المثير على ضيفه جوزتبه 4 /2 اليوم السبت في المرحلة التاسعة والعشرين.

وقاد المهاجم المغربي أيوب الكعبي فريقه هاتاي سبور للفوز على ضيفه فاتح قرا جمرك 3 /صفر.

وفي مباريات أخرى، فاز قاسم باشا على ضيفه تشايكور ريزا سبور 3 /1 وألتاي على يني ملطية سبور 1 /صفر.

وعلى ملعب شينول جونيش ستاديوم، قلب طرابزون تأخره بهدف أمام جوزتبه إلى فوز مثير برباعية.

وتقدم حليل أكبونار بهدف لجوزتبه في الدقيقة 31 لكن طرابزون رد بهدفين عن طريق أنطوني نواكايمي وعبدالقادر عمر في الدقيقتين 34 و37 قبل أن يسجل سونير أيدوجدو هدف التعادل للفريق الضيف في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني حسم طرابزون الفوز بفضل هدفي دجانيني تافاريس وعبدالقادر عمر في الدقيقتين 49 و53.

الفوز رفع رصيد طرابزون في الصدارة إلى 70 نقطة وتوقف رصيد جوزتبه عند 27 نقطة في المركز الثامن عشر.

وعلى ملعب أنطاكيا أتاتورك ستاديومو، تقدم سابا لوبسانيدزي بهدف لهاتاي في الدقيقة 29 ثم أضاف أيوب الكعبي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 34 و58.

الفوز رفع رصيد هاتاي إلى 46 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد فاتح قرا جمرك عند 40 نقطة في المركز التاسع.