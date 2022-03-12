إعادة التيار الكهربائي جزئيا إلى محطة تشيرنوبل للطاقة النووية

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه تمت إعادة خطوط التيار الكهربائي بشكل جزئي إلى محطة تشيرنوبل للطاقة النووية، نقلا عن شركة "أوكرينيرهو" المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية.

وكانت خطوط الكهرباء قد تضررت بسبب القصف مما أدى إلى التوقف المؤقت لوصول التيار الكهربائي لتبريد قضبان المفاعل.

إلا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت إن هذا لا يشكل خطرا على السلامة، نظرا لأن مولدات الطوارئ تولد الكهرباء في المحطة.

وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن 8 من مفاعلات أوكرانيا الـ15 لا تزال تعمل في أربعة مواقع ومستويات الإشعاع هناك طبيعية.

وأضافت الوكالة أن النقل التلقائي للبيانات من محطة زابوريجيا للطاقة النووية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا عاد للعمل مجددا بعد فترة توقف، لكن هذا لا يحدث في تشيرنوبل.